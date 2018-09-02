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Son şampiyon farklı yenildi! Trabzonspor Galatasaray maç özeti izle
Trabzonspor

Son şampiyon farklı yenildi! Trabzonspor Galatasaray maç özeti izle

Trabzonspor Galatasaray maçını izleyemeyenler maç özeti ve gollerini izlemek için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Son şampiyon Galatasaray'ın Trabzonspor'a farklı yenildiği maçın geniş özetinin haberimizden izleyebilirsiniz. Karşılaşmanın ilk anından itibaren mücadelenin eksik olmadığı maçta Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yenmeyi başardı. İşte maçın özeti ve gölleri...

2 Eylül 2018 07:14

Süper Lig’de 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray Medical Park Stadı’nda karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçında lider Galatasaray Trabzonspor'a yenildi. Nefes kesen mücadeleyi izleyemeyen futbolseverler Trabzonspor Galatasaray maçı özet görüntülerini bekliyor. Ligin ilk 3 haftasında 3 galibiyet alan Galatasaray ilk yenilgisini Trabzonspor karşısında 4-0 yenilerek aldı. Ev sahibi Trabzonspor ise kendi evinde Galatasaray'ı yenerek taraftarlarını mutlu etti. İşte mücadelenin özeti…

TRABZONSPOR GALATASARAY ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Yüksek tempoda geçen mücadelede ev sahibi ekip Trabzonspor sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu. Sarı – Kırmızılı ekipte Faslı futbolcu Belhanda 30. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

HASAN ŞAŞ ÇILGINA DÖNDÜ

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma karşı en farklı galibiyetini alan bordo mavililerde taraftarlar maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş son düdükle birlikte adeta çılgına döndü. Yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribündeki Trabzonspor taraftarları ile söz düellosuna giren Şaş, sinir krizi geçirdi.

Yaşanan tartışma sonrası tribünlerden yabancı maddeler atılmaya başlandı. Polis ve saha içi görevlileri taraftarlara müdahele ederek taşkınlığın uzamasını önlemeye çalıştı.

Galatasaray teknik ekibi Hasan Şaş'ı güçlükle sakinleştirirken Fatih Terim de bölgeye gelerek Şaş'ı soyunma odasına doğru yönlendirdi. Tartışmanın soyunma odası koridorlarına kadar devam ettiği bildirildi.

02 Eylül 2018 Fatih Terim: `Belhanda anlatsın bakalım bize` Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, maçın ardından Younes Belhanda'yı eleştirdi. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 08:12 | 2 Eylül 2018
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