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Süper Lig puan durumu: Puan durumunda lider Kasımpaşa!
Kasımpaşa

Süper Lig puan durumu: Puan durumunda lider Kasımpaşa!

Süper Lig'de 4. hafta sona ermeden Kasımpaşa haftayı lider kapatmayı garantiledi. Galatasaray Trabzonspor karşısında hezimet yaşarken, Fenerbahçe evinde Kayseri'ye boyun eğdi. Beşiktaş Bursaspor karşısında umduğunu bulamadı. Peki, Süper Lig son puan durumu nasıl? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ligde kaçıncı?

2 Eylül 2018 21:49

Süper Lig’de haftalar geçtikçe heyecan artıyor. İlk dört haftaya damgasını vuran Kasımpaşa 4. hafta sona ermeden haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı geride bırakan Kasımpaşa evinde Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başardı. Ligin ilk 4 haftasın 3 yenilgi 1 galibiyet alan Fenerbahçe aşağı sıralara doğru ilerliyor. Beşiktaş ise zorlu Bursaspor deplasmanında 1 puanla ayrıldı. Haftayı galibiyet umudu ile başlayan Galatasaray Trabzonspor karşısında fark yedi. İşte Süper Lig’de güncel puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

02 Eylül 2018 Lig fikstürü 2018! Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var? Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pazar gününün en önemli maçında Bursaspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig milli aranın ardından 5. hafta ile devam edecek. Peki, Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var? İşte, Süper Lig fikstürü... İlgili Haberi Oku

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

5. hafta:

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

Son güncelleme 23:45 | 2 Eylül 2018
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray Kasımpaşa puan durumu süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
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Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
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