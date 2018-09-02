Süper Lig puan durumu: Puan durumunda lider Kasımpaşa!

Süper Lig’de haftalar geçtikçe heyecan artıyor. İlk dört haftaya damgasını vuran Kasımpaşa 4. hafta sona ermeden haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı geride bırakan Kasımpaşa evinde Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başardı. Ligin ilk 4 haftasın 3 yenilgi 1 galibiyet alan Fenerbahçe aşağı sıralara doğru ilerliyor. Beşiktaş ise zorlu Bursaspor deplasmanında 1 puanla ayrıldı. Haftayı galibiyet umudu ile başlayan Galatasaray Trabzonspor karşısında fark yedi. İşte Süper Lig’de güncel puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
5. hafta:
MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe