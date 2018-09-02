Süper Lig puan durumu: Puan durumunda lider Kasımpaşa!

Süper Lig’de haftalar geçtikçe heyecan artıyor. İlk dört haftaya damgasını vuran Kasımpaşa 4. hafta sona ermeden haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı geride bırakan Kasımpaşa evinde Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başardı. Ligin ilk 4 haftasın 3 yenilgi 1 galibiyet alan Fenerbahçe aşağı sıralara doğru ilerliyor. Beşiktaş ise zorlu Bursaspor deplasmanında 1 puanla ayrıldı. Haftayı galibiyet umudu ile başlayan Galatasaray Trabzonspor karşısında fark yedi. İşte Süper Lig’de güncel puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Lig fikstürü 2018! Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var? Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pazar gününün en önemli maçında Bursaspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig milli aranın ardından 5. hafta ile devam edecek. Peki, Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var? İşte, Süper Lig fikstürü... İlgili Haberi Oku

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

5. hafta:

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe