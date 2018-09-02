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Spor Toto 1. Lig | Hatayspor 0-1 Gazişehir Gaziantep
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Hatayspor 0-1 Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta karşılaşmasında Hatayspor konuğu Gazişehir Gaziantep'e 64'te Igor'un golüyle 1-0 mağlup oldu.

2 Eylül 2018 19:34

Spor Toto 1. Lig’in dördüncü haftasında Gazişehir Gaziantep, Hatayspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekip puanını 7’ye yükseltirken ev sahibi Hatayspor ise 4 puanda kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk.65 Gökhan Karadeniz), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Sinan Kurumuş (Dk. 71 Mirkan Aydın), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellington Brito Da Silva, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 56 Korkishko)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon, Segbefia (Dk.83 Ali Aytemur), Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Rodriguez), Gökhan Aslan (Dk. 90 4 Mahmut Bilir), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek

Gol: Dk. 64 Igor (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk.82 Rodriguez, Igor (Gazişehir Gaziantep), Dk.90 Sadi Karaduman (Hatayspor) 02 Eylül 2018 Spor Toto 1. Lig | Altay 2-2 Adanaspor Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçında Altay konuğu Adanaspor'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:34 | 2 Eylül 2018
Gazişehir Gaziantep hatayspor Spor Toto 1. Lig
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