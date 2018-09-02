ÖZET İZLE: Bursaspor Beşiktaş özeti! Bursa 3 puanı Beşiktaş’ın elinden aldı!

Taraftarların hafta boyunca heyecanla beklediği Beşiktaş Bursaspor maçı siyah beyazlı ekibin 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Gergin bir ortamda oldukça sert ve tempolu başlayan Beşiktaş Bursaspor maçında ilk andan itibaren hiç tempo düşmedi. İlk yarıda iki takımda gol pozisyonları bulmasına rağmen değerlendiremezken, Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı, 51. dakikada aradığı golü buldu. Oğuzhan'ın nefis ara pasıyla sol kanattan ceza alanına sokulan Babel, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plaseyle topu ağlara yolladı. Golden sonra sahada baskısını arttıran Bursaspor 85. dakikada Diafra Sakho’nun golü ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın geri kalanında başla gol gelmeyince Bursaspor Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte kaçıranlar için; Bursaspor Beşiktaş maç özeti…

BURSASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ’IN GOLÜNDE OFSAYT TARTIŞMASI

Bursaspor Beşiktaş maçının 51. dakikasında siyah beyazlılar Babel ile 1-0 öne geçti. Oğuzhan rakip yarı alanda yakaladığı boşluğun ardından topla birlikte mesafe kat etti ve savunmanın arkasına sarkan Babel’e pas attı. Hollandalı futbolcu tek vuruşla kaleci Okan’ı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş’ın golü sonrası ise ofsayt şüphesiyle VAR sistemi devreye girdi. Yapılan incelemelerin ardından Cüneyt Çakır gol kararını geçerli saydı.

KARİUS İLK KEZ 11’DE

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, Bursaspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Fabri’nin Fulham’a gitmesinin ardından Liverpool’dan Loris Karius’u transfer eden Beşiktaş’ta, Alman file bekçisi Bursaspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Partizan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan ve Antalyaspor ile Partizan’la iç sahada oynanan karşılaşmalarda kadroda olmayan Tolga Zengin’in yokluğunda, Bursaspor mücadelesinde kaleyi Loris Karius korudu. Transferin son gününde siyah-beyazlı takımın Torino’dan kadrosuna kattığı Adem Ljajic de kadroda yer alırken, bu futbolcu karşılaşmaya yedek olarak başladı.

GOOOOOOOOOOOOL : Diafra Sakhoooo Bursaspor 1-1 Beşiktaş pic.twitter.com/eSmRqJwAYe — Bursaspor (@BursasporSk) 2 Eylül 2018

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo