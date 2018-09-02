MAÇ SONUCU | Barcelona 8-2 Huesca

Barcelona, Camp Nou’da milli futbolcu Serdar Gürler’in de formasını giydiği Huesca’yı konuk etti. Huesca, mücadelenin 3. dakikasında Cucho Hernandez’in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 16. dakikada Lionel Messi, 24. dakikada kendi kalesine Jorge Pulido ve 39. dakikada Luis Suarez’in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.

Alex Gallar, 42. dakikada durumu 3-2’ye getiren golü attı ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda farkı açan Barcelona, Ousmane Dembele (Dk. 48), Ivan Rakitic (Dk. 52), Messi (Dk. 61), Jordi Alba (Dk. 81) ve Luis Suarez’in (Dk. 90 3 penaltıdan) attığı gollerle karşılaşmadan 8-2 galip ayrıldı.

Böylece Barcelona, ligde üçte üç yaparak puanını 9’a çıkardı ve averajla Real Madrid’in önünde liderlikte yer aldı. Galatasaray’ın eski kalecilerinden Leo Franco’nun çalıştırdığı ve bu sezon La Liga’da mücadele etmeye başlayan Huesca ise 4 puanda kaldı. Öte yandan Serdar Gürler, karşılaşmanın 57. dakikasında Samuele Longo’nun yerine oyuna girdi.