MAÇ ÖZETİ: Barcelona Huesca özet izle! Barselona Huesca maçı 8-2 sona erdi!

Geçtiğimiz sezonu şampiyonu Barcelona bu sezonda yoluna emin adımlarla devam ederken, konuk ettiği Huesca’yı adeta gol yağmuruna tutarak 8-2 yenmeyi başardı. Karşılaşmda Barcelona’nın gollerini Messi (2), Luis Suarez (2), Ivan Rakitic, Dembele, Jordi Alba ve Pulido (k.k) kaydederken Huesca’nın golleri ise Hernandez ve Gallar’dan geldi. Milli oyuncumuz Serdar Gürler 58. dakikada Longo’nun yerine oyuna dahil oldu. Rakibini yenmeyi başaran Barcelona 3 maçta topladığı 9 puanla liderliğini sürürken, Huesca ise 4 puanla 13. sırada kaldı.

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