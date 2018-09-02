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MAÇ ÖZETİ: Barcelona Huesca özet izle! Barselona Huesca maçı 8-2 sona erdi!
İspanya La Liga

MAÇ ÖZETİ: Barcelona Huesca özet izle! Barselona Huesca maçı 8-2 sona erdi!

İspanya La Liga'da Barcelona konuk ettiği Huesca'yı 8-2 yenmeyi başardı. Konuk ekip Huesca Barcelona karşısında 1-0 öne geçmeyi başarmasına rağmen skoru koruyamayınca güçlü rakibinden fark yedi. Barcelona Huesca maçı golleri ve özeti haberimizin içerisinde bulunuyor.

2 Eylül 2018 22:04

Geçtiğimiz sezonu şampiyonu Barcelona bu sezonda yoluna emin adımlarla devam ederken, konuk ettiği Huesca’yı adeta gol yağmuruna tutarak 8-2 yenmeyi başardı. Karşılaşmda Barcelona’nın gollerini Messi (2), Luis Suarez (2), Ivan Rakitic, Dembele, Jordi Alba ve Pulido (k.k) kaydederken Huesca’nın golleri ise Hernandez ve Gallar’dan geldi. Milli oyuncumuz Serdar Gürler 58. dakikada Longo’nun yerine oyuna dahil oldu. Rakibini yenmeyi başaran Barcelona 3 maçta topladığı 9 puanla liderliğini sürürken, Huesca ise 4 puanla 13. sırada kaldı.

BARCELONA HUESCA ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 22:04 | 2 Eylül 2018
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