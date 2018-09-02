Lig fikstürü 2018! Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var?

Süper Lig’de 4 hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımlar bu sezon başarılı olmak için sahada tüm mücadelelerini veriyor. Süper Lig 4. haftanın ardından milli maç arası verecek, peki dönüşte bizleri hangi maçlar bekliyor. İşte, 2018 2019 lig fikstürü…
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
5. hafta:
MKE Ankaragücü-Akhisarspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Göztepe-Kayserispor
Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-Bursaspor
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe