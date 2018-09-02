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Lig fikstürü 2018! Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var?
Futbol

Lig fikstürü 2018! Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pazar gününün en önemli maçında Bursaspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig milli aranın ardından 5. hafta ile devam edecek. Peki, Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var? İşte, Süper Lig fikstürü...

2 Eylül 2018 19:16

Süper Lig’de 4 hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımlar bu sezon başarılı olmak için sahada tüm mücadelelerini veriyor. Süper Lig 4. haftanın ardından milli maç arası verecek, peki dönüşte bizleri hangi maçlar bekliyor. İşte, 2018 2019 lig fikstürü…

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

5. hafta:

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

Son güncelleme 19:16 | 2 Eylül 2018
2018-2019 lig fikstürü süper lig
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Antalyaspor
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Sivasspor
Kasimpasa S.K.
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