Lig fikstürü 2018! Süper Lig 5. haftada hangi maçlar var?

Süper Lig’de 4 hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımlar bu sezon başarılı olmak için sahada tüm mücadelelerini veriyor. Süper Lig 4. haftanın ardından milli maç arası verecek, peki dönüşte bizleri hangi maçlar bekliyor. İşte, 2018 2019 lig fikstürü…

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

5. hafta:

MKE Ankaragücü-Akhisarspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Kasımpaşa

Göztepe-Kayserispor

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Çaykur Rizespor-Bursaspor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe