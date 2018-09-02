Kazanma hırsı kaybettirdi

Aslında Fenerbahçe maça çok iyi başlamıştı. Taraftarını da arkasına alarak rakip kalede yoğun baskı kurdu. Gol atana kadar birçok fırsatı da yakaladı fakat savunmasında yaşanan ciddi hatalarla geriye düştü. Cocu'nun oyun mantalitesi ve anlayışı bu F.Bahçe'nin canını daha çok yakar. İlk defa F.Bahçe'de forma giyen kaleci Harun iyi oynamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında Kayserispor'un yoğun baskısı sarı-lacivertlilerin sol kanadını adeta çökertti. İlk iki golde büyük şanssızlık yaşandı ama üçüncü golde Harun'un çok büyük hatası vardı. Hani bunu ilk defa Saraçoğlu'nda F.Bahçe formasıyla sahaya çıkmasının etkisi de olabilir çünkü Harun kötü kaleci değil. Bu yaşananlar her kalecinin başına gelebilir. Ayew ve Slimani'nin attığı goller gelecek adına umut verdi. ‘Savunma hücumdan başlar' diye düşünülürse F.Bahçe'nin büyük eksiklikleri vardı. Sezona çok iyi başlayan Skertel'in kendi kalesine attığı gol büyük talihsizlikti. Hâlbuki sarı-lacivertliler bu maça çok istekli çıkmıştı. Sezona talihsiz başlamışlar ve doğal olarak bu maçı da kazanmak istiyorlardı ama başarılı olamadılar. Cocu'yu ve F.Bahçe'yi çok zor günler bekliyor. Sarı-lacivertlilerde başkan yeni, hoca yeni birçok yeni transfer varken biraz sabırlı olmak gerekir. Gelecek vaat ediyorlar. Ali Koç, camiayı toparlamalı ve geleceğe yatırım yaptığını anlatmalı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, geçen sezonun flaş ismiydi ve bu sezona da iyi başlamıştı. Bu karşılaşmada ciddi yorum hataları yaptı. Slimani'ye gösterdiği sarı kart yanlıştı ve Kayserili oyuncuya gösterdiği kart çok ağır oldu. Bu tip pozisyonlar ligimizde hep karşılaştığımız pozisyonlar. Kırmızı biraz ağır oldu. Sarı kart göstermesi en doğru karar olurdu.

KIRILMA ANI

Harun’un yediği ilk gol maçın kırılma anıydı. Yüzde 100 hatalı değildi ama önceden pozisyonu sezmeliydi.

MAÇIN ADAMI

BİLAL

Boş alanda çok koştu, çalımları ve fuleli driplingleri Fenerbahçe'yi çok yordu. Gol atamasa da çok yararlıydı.

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