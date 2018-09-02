Hasan Şaş maç sonu çılgına döndü! Taraftarlarla tartıştı…

SKOR / Süper Lig’de haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma karşı en farklı galibiyetini alan bordo mavililerde taraftarlar maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş son düdükle birlikte adeta çılgına döndü. Yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribündeki Trabzonspor taraftarları ile söz düellosuna giren Şaş, sinir krizi geçirdi.

Yaşanan tartışma sonrası tribünlerden yabancı maddeler atılmaya başlandı. Polis ve saha içi görevlileri taraftarlara müdahele ederek taşkınlığın uzamasını önlemeye çalıştı.

Galatasaray teknik ekibi Hasan Şaş’ı güçlükle sakinleştirirken Fatih Terim de bölgeye gelerek Şaş’ı soyunma odasına doğru yönlendirdi. Tartışmanın soyunma odası koridorlarına kadar devam ettiği bildirildi.