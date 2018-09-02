Galatasaray savunması döküldü

Göztepe’yi 1-0, Alanyaspor'u ise 6-0 devirerek Süper Lig'de son iki hafta kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, Trabzonspor karşısında çok farklı bir hüviyete büründü. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmanda ilk yarıda 3 gol birden yedi. Galatasaray’ın stoperleri Ahmet Çalık ve Maicon, savunmadaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Hasan Şaş maç sonu çılgına döndü! Taraftarlarla tartıştı... Trabzonspor Süper Lig'in 4.haftasında, Nwakaeme'nin yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş maç sonu Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı. İlgili Haberi Oku

Özellikle Ahmet Çalık, yaptığı hatalarla geçen hafta Alanyaspor önünde sergilediği iyi futbolu arattı. Maicon ise Trabzonspor'un Nwakaeme ile skoru 3-0'a getirdiği pozisyonda rakibinden çok kolay bir çalım yiyerek adeta gole davetiye çıkardı. Sakatlıktan yeni çıkan Serdar Aziz, bordo-mavililer karşısında kulübede bekledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada defans hattına özel çalışmalar yaptıracağı belirtildi.

MUSLERA KAYIPLARDA

Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın performansı, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Onazi ve Nwakaeme'nin (2) gollerinde çaresiz kalan Uruguaylı file bekçisinin karşılaşma boyunca durgun olduğu gözlemlendi. Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 1 gol yiyen tecrübeli eldiven, dün kalesini 3 kez kapatamadı. Ayrıca Muslera son iki haftayı da gol yemeden tamamlamıştı.