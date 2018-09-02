Formula 1 | İtalya’da zafer Lewis Hamilton’ın

Formula 1’de sezonun 14. mücadelesi, İtalya’nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa üçüncü sırada başlayan Lewis Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 6’ncı, kariyerinin 68’inci şampiyonluğunu yaşadı.

Yarışa ilk iki sırada başlayan Ferrari’den Kimi Raikkonen, Formula 1’de tüm zamanların en hızlı turunu atarak pole pozisyonunu elde ettiği yarışı ikinci sırada tamamlarken Mercedes’ten Valtteri Bottas podyumun son basamağına yerleşti. İkinci sırada start alan Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise yarışı dördüncü sırada noktaladı.

Bu sonuçla puanını 256’ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 30’a çıkardı. İki sürücüyü, 164 puanla Ferrari’den Kimi Raikkonen ve 159 puanla Mercedes’ten Valtteri Bottas izledi. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix’si, 16 Eylül’de yapılacak.

İtalya Grand Prix’sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

7. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

8. Sergio Perez (Racing Point Force India)

9. Carlos Sainz (Renault)

10. Lance Stroll (Williams Mercedes)

– Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 226

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 164

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 159

5. Max Verstappen (Hollanda): 130

– Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 415 puan

2. Ferrari: 390

3. Red Bull: 248

4. Haas: 84

5. Renault: 84 Schumacher için flaş açıklama! `Dağları ve gölü görünce ağlıyor` Fransa Alpleri'nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren Formula 1'in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher'in, İsviçre'deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi. İlgili Haberi Oku