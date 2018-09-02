SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Formula 1 | İtalya’da zafer Lewis Hamilton’ın
Diğer Sporlar

Formula 1 | İtalya’da zafer Lewis Hamilton’ın

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Hamilton en yakın takipçisi Vettel ile olan puan farkını 30'a çıkardı.

2 Eylül 2018 18:41

Formula 1’de sezonun 14. mücadelesi, İtalya’nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa üçüncü sırada başlayan Lewis Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 6’ncı, kariyerinin 68’inci şampiyonluğunu yaşadı.

Yarışa ilk iki sırada başlayan Ferrari’den Kimi Raikkonen, Formula 1’de tüm zamanların en hızlı turunu atarak pole pozisyonunu elde ettiği yarışı ikinci sırada tamamlarken Mercedes’ten Valtteri Bottas podyumun son basamağına yerleşti. İkinci sırada start alan Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise yarışı dördüncü sırada noktaladı.

Bu sonuçla puanını 256’ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 30’a çıkardı. İki sürücüyü, 164 puanla Ferrari’den Kimi Raikkonen ve 159 puanla Mercedes’ten Valtteri Bottas izledi. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix’si, 16 Eylül’de yapılacak.

İtalya Grand Prix’sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

7. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

8. Sergio Perez (Racing Point Force India)

9. Carlos Sainz (Renault)

10. Lance Stroll (Williams Mercedes)

– Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 226

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 164

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 159

5. Max Verstappen (Hollanda): 130

– Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 415 puan

2. Ferrari: 390

3. Red Bull: 248

4. Haas: 84

5. Renault: 84 25 Ağustos 2018 Schumacher için flaş açıklama! `Dağları ve gölü görünce ağlıyor` Fransa Alpleri'nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren Formula 1'in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher'in, İsviçre'deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:41 | 2 Eylül 2018
formula 1 İtalya Grand Prix lewis hamilton
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor