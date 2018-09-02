Emre Belözoğlu, Erzurum’da çılgına döndü!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u İrfan Can Kahveci’nin şık golüyle 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın devre arasında Emre Belözoğlu’nun tribünlerle girdiği diyalog maça damga vurdu.

Maçın ilk yarısının bitiminde Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve tribünlerdeki taraftarlarla tartışan Emre Belözoğlu, tribünde kendisine küfrettiklerini iddia ettiği taraftarları işaret etti ve tellere doğru hareketlendi. Çılgına dönen Emre Belözoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan Erzurumspor yöneticisinin üzerine yürüdü. Güvenlik güçleri ve diğer idarecilerin araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırılan Emre, maçın 67.dakikasında oyuna girdi ve sakatlığı nüksedince 9 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 0-1 Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı ile devam etti. Konuk ekip Medipol Başakşehir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada hata yapmadı. İlgili Haberi Oku