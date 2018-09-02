Bursaspor Beşiktaş maçı 1-1 sona erdi! Bursa Beşiktaş’a 3 puanı vermedi

Süper Lig’de 4. haftada oynanan Bursaspor Beşiktaş maçı 1-1 sona erdi. Geçtiğimiz haftan Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Beşiktaş bu Bursaspor karşısında da 3 puanı alamadı. Geçen 3 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor ise ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında alarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor ama 1 puana razı oldu. Bursa’da oynanacak karşılaşmaya Beşiktaş taraftarlar alınmadı. İşte, Beşiktaş Bursaspor önemli anları…

BURSASPOR BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ ANLARI

Maç oldukça sert ve tempolu başladı. İlk tehlike 5. dakikada yaşandı. Beşiktaş’ın rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta içeri kesilen ortaya arka direkteki Pepe kafayı vurdu, top kaleci Okan’ın kontrolünde yandan auta çıktı. 9. dakikada Bursaspor çok etkili geldi, Stancu’nun ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lima bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Açıyı iyi daraltan Karius kritik bir hamleyle mutlak golü önledi. Dakikalar 19’u gösterdiğinde Quaresma sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Pepe’nin kafa vuruşunda yerden seken topu kale önündeki Gökhan Gönül tamamlamak istedi ancak kaleci Okan iki hamlede kontrolü sağladı. Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı, 51. dakikada aradığı golü buldu. Oğuzhan’ın nefis ara pasıyla sol kanattan ceza alanına sokulan Babel, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plaseyle topu ağlara yolladı. Bursaspor savunmasından sol kanada doğru gönderilen uzun topa Yusuf Erdoğan çok iyi hareketlendi ve auta çıkmadan ortasını yaptı, ön direkte Sakho Pepe’den önce araya girerek Karius’un yanından topu ağlara yolladı: 1-1

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 4. hafta Bursaspor maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/1l0KkQMkS4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Eylül 2018

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bursaspor Beşiktaş maçı Timsah Arena Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARİUS İLK KEZ 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte Bursa'da gözler yeni transferlerde olacak.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanşındaki Partizan müsabakalarında görev yapamayan ve eldivenleri genç Utku Yuvakuran'a teslim eden Tolga Zengin'in durumuna göre teknik direktör Şenol Güneş'in kaledeki tercihi belli olacak.

Şenol Güneş Liverpool'dan kiralanan kaleci Loris Karius’e ilk 11’de görev verirken, Torino'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Adem Ljajic oyuna girmesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferin son gününde Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir, teknik direktör Samet Aybaba'nın görev vermesi halinde siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE OLMAYACAK

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa deplasmanında takımlarını destekleyemeyecek.

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği siyah-beyazlı takımın taraftarları, yarınki mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

KARİUS İLK 11'DE, LJAJİC KADRODA

Siyah-Beyazlılar’ın yeni transferi Loris Karius, Beşiktaş’ın bu akşam Bursaspor’la oynayacağı karşılaşmada Kara Kartal’daki ilk maçına çıkacak. Kaptan Tolga Zengin, sakatlığının sürmesi sebebiyle Bursa’ya götürülmedi. Öte yandan takımın bir diğer yeni transferi Adem Ljajic de Beşiktaş’ın Bursaspor kafilesinde yer aldı. Deneyimli oyuncunun karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Şenol Güneş’ten görev alması bekleniyor.

|GOOOLL| |GOOOOOOOOOOOLLL| |GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL| RYAN BABEL pic.twitter.com/ppHW6uSEle — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bursaspor’a karşı son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibine en son 2012-2013 sezonunda mağlup oldu. Bursa’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazanırken, Beşiktaş bu maçın ardından rakibini üst üste 9 maçta mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Bursa’da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 112 karşılaşmada Bursaspor 20 galibiyet alırken, Beşiktaş rakibini 52 kez sahadan eli boş gönderdi. 40 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor’un sahasındaki karşılaşmalarda da Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 55 mücadelede Bursaspor 14, Beşiktaş ise 19 kez galip geldi. 22 mücadele berabere bitti.

BEŞİKTAŞ BURSA 99. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım randevu ile birlikte Süper Lig’de 99’uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 98 lig maçının 45’ini Beşiktaş, 16’sını ise Bursaspor kazanırken, 37 mücadelede ise taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş’ın 135 golüne, yeşil beyazlılar 88 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa’daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.