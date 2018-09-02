Burnley Manchester United S Sport canlı yayın…

Ligde oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabile Manchester United bu kez Burnley deplasmanında galibiyet arayacak. Mourinho yönetiminde Manchester United sezon iddialı başlamış fakat henüz beklenen patlamayı gerçekleştirememişti. Bu maçta da gözleri yine Mourinho ve öğrencilerinde olacak. Burnley Manchester United maçı Türkiye’de de canlı yayınlanacak. Burnley Manchester United maçını izlemek isteyen futbol tutkunları aşağıda yer alan bağlantıyı kullanarak S Sport canlı yayınına ulaşabilirler…

BURNLEY MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE

BURNLEY MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 4. haftasında karşı karşıya gelecek olan Burnley Manchester United maçı Türkiye saati ilk 18:00’de başlayacak ve S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

BURNLEY MANCHESTER UNİTED İLK 11

Burnley: Hart, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Lennon, Cork, Hendrick, Westwood, McNeil, Wood

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smailling, Shaw, Fellaini, Matic, Pogba, Lingard, Alexis, Lukaku