MAÇ SONUCU | Bursaspor Beşiktaş 1-1

Rekabette son 9 maçtır yeşil beyazlıları mağlup eden Kartal, 10.maçta tökezledi Süper Lig’de son iki maçta 5 puan kaybetti.

Ligde geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan Beşiktaş zorlu Bursa deplasmanında da 2 puan bıraktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 51.dakikasında Babel ile öne geçen Beşiktaş üstünlüğü koruyamadı.

86’da sahneye çıkan Sakho beraberlik golünü atarak Beşiktaş’ın galibiyetine ‘dur’ dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kazanarak avantaj yakalamak isteyen siyah beyazlılar Samet Aybaba’nın önderliğindeki Bursa’dan 3 puan çıkaramadı.

Bu sonucun ardından 7 puan yapan Beşiktaş haftayı 7.sırada kapattı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor ise 3 puanla 13.sırada kaldı.