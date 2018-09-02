MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 0-1 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir bir araya geldi. Üç maçta yalnızca bir puan alabilen ligin yeni ekibi Erzurumspor, iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Medipol Başakşehir’i konuk etti. Konuk ekip sahadan İrfan Can Kahveci’nin 26’da kaydettiği şık golle 1-0 galip ayrıldı.

Dadaşlar, flaş bir galibiyete imza atarak seyircisinin önünde sezonun ilk üç puanına uzanmak istese de tribünleri dolduran seyircisi önünde çabalasa da en azından puana uzanamadı. Ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaybettiği haftayı avantajlı noktalamış oldu.

Emre Belözoğlu, Erzurum`da çılgına döndü! BB Erzurumspor'un Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve taraftarlarla tartışma yaşayan Emre Belözoğlu güçlükle sakinleştirildi. İlgili Haberi Oku

Başakşehir’de hafif sakatlığı nedeniyle 11’de başlamayan Emre Belözoğlu 67’de oyuna dahil olsa da 76’da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ev sahibinin yeni transferi Siphiwe Tshabalala ise 74’te Mehmet Altıparmak tarafından sahaya sürüldü. Devre arasında Emre Belözoğlu’nun tribünlerle yaşadığı tartışma ise geceye damga vuran anlar arasına girdi.

BB ERZURUMSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Kazım Karabekir

SAAT: 19.15

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: Bein Sports 1

BB ERZURUMSPOR: Behic, Egemen, Leo, Taylan, Özer, Tolga, Emrah, Munsy, Lokman, Scuk, Erhan

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Uğur, Soner, Mahmut, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı Fenerbahçe`de kabus! Böylesi daha önce görülmedi Fenerbahçe 61. sezonu oynanan Süper Lig'de, ilk 4 maçlar itibarıyla tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Fenerbahçe, ligde ilk kez sezona 4 maçta 3 yenilgiyle başladı. İlgili Haberi Oku