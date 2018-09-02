MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında kritik karşılaşmada Antalyaspor ile Çaykur Rizespor bir araya geldi. Ev sahibi Antalyaspor da konuk ekip Çaykur Rizespor da sahadan galibiyetle ayrılıp önemli üç puana uzanıp milli araya moralli gitmenin peşindeydi. Antalyaspor muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakada 40. dakikada Marwane Saadane’nin penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor öne geçti. Antalyaspor’da Souleymane Doukara 65’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Pes etmeyen Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç 90+2’de eşitliği sağladı. 90+5’te ev sahibi penaltı kazanırken Koray Altınay ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Penaltıyı 90+6’da Hakan Özmert gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi.

Rize’nin kabusu sürüyor!

Çaykur Rizespor bu sonuçla ligde dört haftada üçüncü kez öne geçtiği bir maçı kazanamadı ve Atmacalar’ın galibiyet hasreti sürdü. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri ilk haftada 2-0 öne geçtiği maçta konuğu Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi, ikinci hafta 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Akhisarspor’la 1-1 berabere kaldı ve son olarak da yine deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

ANTALYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Antalya Stadyumu

SAAT: 21.45

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: Bein Sports 2

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Yekta, Hakan, Danilo, Harun, Doğukan, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Mehmet, Brabec, Saadane, Orhan, Robin, Ali, Umar, Boldrin, Süleyman, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez MAÇ SONUCU | Kasımpaşa Ankaragücü 2-1 Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ligde 4'te 4 yapan Paşa 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlgili Haberi Oku