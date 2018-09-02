MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında kritik karşılaşmada Antalyaspor ile Çaykur Rizespor bir araya geldi. Ev sahibi Antalyaspor da konuk ekip Çaykur Rizespor da sahadan galibiyetle ayrılıp önemli üç puana uzanıp milli araya moralli gitmenin peşindeydi. Antalyaspor muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Müsabakada 40. dakikada Marwane Saadane’nin penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor öne geçti. Antalyaspor’da Souleymane Doukara 65’te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Pes etmeyen Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç 90+2’de eşitliği sağladı. 90+5’te ev sahibi penaltı kazanırken Koray Altınay ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Penaltıyı 90+6’da Hakan Özmert gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi.
Rize’nin kabusu sürüyor!
Çaykur Rizespor bu sonuçla ligde dört haftada üçüncü kez öne geçtiği bir maçı kazanamadı ve Atmacalar’ın galibiyet hasreti sürdü. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri ilk haftada 2-0 öne geçtiği maçta konuğu Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi, ikinci hafta 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Akhisarspor’la 1-1 berabere kaldı ve son olarak da yine deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.
ANTALYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Antalya Stadyumu
SAAT: 21.45
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: Bein Sports 2
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Yekta, Hakan, Danilo, Harun, Doğukan, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Mehmet, Brabec, Saadane, Orhan, Robin, Ali, Umar, Boldrin, Süleyman, Vedat
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez