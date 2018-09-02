Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK’de Karius ilk 11…

Bursaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a yenilerek ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş Bursa deplasmanın kazanarak kaybettiği 3 puanı telafi etmek istiyor. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Bursaspor ise Beşiktaş’ı yenerek 3 puana “merhaba” demenin hesaplarını yapıyor. İki futbol takımının arasında oynana maçlarda gerginliğin üst seviyelere çıkması nedeniyle Beşiktaş seyircisi Bursa stadına alınmayacak. Beşiktaş’ın yeni transferi Karius’un ilk 11’de ilk kez yer alması beklenen maçta takımını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar ise günün erken saatlerinden itibaren “Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına başladı. Peki, Bursa Beşiktaş maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın tüm merak edilenleri ve muhtemel ilk 11’ler…

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bursaspor Beşiktaş maçı Timsah Arena Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BURSASPOR BEŞİKTAŞ 11’LER

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo

Beşiktaş`ta Ljajic ilk antrenmanına çıktı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE OLMAYACAK

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa deplasmanında takımlarını destekleyemeyecek.

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği siyah-beyazlı takımın taraftarları, yarınki mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Siyah-beyazlı ekipte Bursa’da gözler yeni transferlerde olacak.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanşındaki Partizan müsabakalarında görev yapamayan ve eldivenleri genç Utku Yuvakuran’a teslim eden Tolga Zengin’in durumuna göre teknik direktör Şenol Güneş’in kaledeki tercihi belli olacak.

Güneş’in görev vermesi halinde Liverpool’dan kiralanan kaleci Loris Karius ve Torino’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan, Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferin son gününde Bursaspor’a kiraladığı Umut Nayir, teknik direktör Samet Aybaba’nın görev vermesi halinde siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıkacak.

KARİUS İLK 11’DE, LJAJİC KADRODA

Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Loris Karius, Beşiktaş'ın bu akşam Bursaspor'la oynayacağı karşılaşmada Kara Kartal'daki ilk maçına çıkacak. Kaptan Tolga Zengin, sakatlığının sürmesi sebebiyle Bursa'ya götürülmedi. Öte yandan takımın bir diğer yeni transferi Adem Ljajic de Beşiktaş'ın Bursaspor kafilesinde yer aldı. Deneyimli oyuncunun karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Şenol Güneş'ten görev alması bekleniyor.

Asil formalarımız, Bursa Bş. Bld. Stadı soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor. #Beşiktaş pic.twitter.com/mfxt9U67Rd — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bursaspor'a karşı son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibine en son 2012-2013 sezonunda mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazanırken, Beşiktaş bu maçın ardından rakibini üst üste 9 maçta mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Bursa'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 112 karşılaşmada Bursaspor 20 galibiyet alırken, Beşiktaş rakibini 52 kez sahadan eli boş gönderdi. 40 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor'un sahasındaki karşılaşmalarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 55 mücadelede Bursaspor 14, Beşiktaş ise 19 kez galip geldi. 22 mücadele berabere bitti.

TOLGA VE LENS’İN DURUMU BELİRSİZ

Zorlu mücadele öncesi Bursaspor, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş ise uzun süredir peşinde olduğu Sırp futbolcu Adem Ljajic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Tolga ve Lens'in bu maça yetişme ihtimalleri var. Antrenman eksiği ve ağrıları olan Atiba ise forma giyemeyecek. Bursaspor'da ise Onur Atasayar, Emre Taşdemir, Abdullahi Shehu ve Stephane Badji, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek olan isimler.

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BEŞİKTAŞ BURSA 99. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım randevu ile birlikte Süper Lig'de 99'uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 98 lig maçının 45'ini Beşiktaş, 16'sını ise Bursaspor kazanırken, 37 mücadelede ise taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş'ın 135 golüne, yeşil beyazlılar 88 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.