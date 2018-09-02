Bursaspor Beşiktaş… 9 puanlık deplasman (Muhtemel 11’ler)

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Beşiktaş, lige döndü. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'teki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş bu maçın ardından Bursaspor’u üst üste 9 maçta mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor’a Galatasaray'ın da Trabzonspor'a yenilmesiyle Beşiktaş’ın Bursaspor karşılaşması 9 puan değerinde olacak.

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Bursaspor'a karşı son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibine en son 2012-2013 sezonunda 3-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11’LER

BURSASPOR: Okan, Barış, Vergini, Ertuğrul, Latovlevici, Saivet, Aytaç, Yusuf, Furkan, Lima, Stancu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel, Negredo

Beşiktaş, Bursa deplasmanında kazanarak Antalya yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor. Liverpool'dan kiralık alınan kaleci Karius'un bugün ilk kez siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Tolga'nın hafif sakatlığı bulunuyor. Yeni transfer Adem Ljajic konusunda ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor.

LJAJIC TOPBAŞI YAPTI

Önceki gün imzayı atan Adem Ljajic, dün ilk kez takımla bir araya geldi. Antrenör Guti, Bursaspor maçının son antrenmanına çıkan Ljajic'e yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Love'ın da çalışmalarda yer alması da dikkat çekti.