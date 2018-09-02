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Bisiklet Festivali’nde şok! Ağaç ve yön levhalarına çarpan sporcu öldü
Diğer Sporlar

Bisiklet Festivali’nde şok! Ağaç ve yön levhalarına çarpan sporcu öldü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali'nin son gününde, bisikletiyle virajı alamayarak yoldan çıkıp, ağaca ve yön levhasına çarpan sporcu Mustafa Karslıoğlu, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası diğer sporcular ve yarışı izleyenler büyük şok yaşadı.

2 Eylül 2018 15:25

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde cross-country eleme yarışı (XCE) ile başlayan festivalin son gününde 41 kilometrelik Gran Fondo Kapadokya Kısa Parkur yarışının startı Uçhisar beldesinden verildi. Yarışmacılar, Ürgüp ilçesinden geçerken, yarışlara ferdi olarak katılan 48 yaşındaki Mustafa Karslıoğlu, İstiklal Caddesi Kantar mevkisinde virajı alamadı ve kullandığı bisikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan bisiklet önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından da yön levhasına çarptı. Sporcu Mustafa Karslıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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Talihsiz kaza nedeniyle yarışlara ara verilirken, diğer sporcular, ekip görevlileri ve izleyenler şok yaşadı. Karslıoğlu’nun cansız bedeni, Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yarışlar daha sonra devam etti. Ancak herkesin çok üzgün olduğu görüldü.

 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da organize edilen ve 5 gün süren yarışlara 12 ülkeden ve Türkiye’den toplam 400’ün üzerinde bisikletçinin katıldığı, eleme usulüyle yapılan yarışlarda dünyaca ünlü bazı bisikletçilerin de pedal çevirdiği bildirildi.

Son güncelleme 15:38 | 2 Eylül 2018
bisiklet kapadokya Nevşehir Türkiye Bisiklet Federasyonu
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