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Abdullah Avcı: ‘Harika bir galibiyet’
Medipol Başakşehir

Abdullah Avcı: ‘Harika bir galibiyet’

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Harika bir deplasman galibiyeti oldu bizim için” dedi.

2 Eylül 2018 22:21

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Milli takım arasına giriyoruz. Erzurum halkına teşekkürler. Erzurumspor uzun seneler sonra Süper Ligde. Rakımı yüksek bir şehirde doğru adapte olmak kolay olmuyor. Bize baskı yaptılar. Oyun kurma opsiyonunu iyi kullandılar. Biz daha iyi sonuçlandırabilirdik. İkinci yarı olumlu olumsuz iki tarafımız oldu.

Takım savunmasında çok iyiydik. 27 orta yapmışlar 22'ini biz karşılamışız. Erzurumspor bize baskılı gibi göründü ama net pozisyon olmadı. Harika bir deplasman galibiyeti oldu bizim için. Emre sakattı girdi çıktı. Takım sistemimiz iyi. Emre'ye yapılan bir hakaret var. Ne onun tarafından ne de tribünden olmaması gereken bir hareket. Bunları bir kenarda bırakmak lazım” şeklinde konuştu. 02 Eylül 2018 Emre Belözoğlu, Erzurum`da çılgına döndü! BB Erzurumspor'un Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve taraftarlarla tartışma yaşayan Emre Belözoğlu güçlükle sakinleştirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:22 | 2 Eylül 2018
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