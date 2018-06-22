Yılmaz Vural’dan tarihi itiraf: Ülkeye bir ‘İmparator’ kazandırdım

Türkiye’de çalıştırmadığı takım kalmayan Yılmaz Vural, geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Milli Takım’da çalışmak için teklif aldığını söyledi. 1989 yılında TFF Başkanı Şenes Erzik’in kendisini arayarak Sepp Piontek’in yardımcısı olmak için kendisine teklif yaptığını anlatan Yılmaz Vural, kabul etmediği göreve Fatih Terim’in getirildiğini söyledi. Mehmet Demirkol ve Irmak Kazuk’un sunduğu ‘Ciddiyetten Uzak’ programına katılan Yılmaz Vural, Türk futboluna Fatih Terim gibi bir ‘İmparator’ kazandırdığını belirtti.

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Yılmaz Vural, o dönem yaşananları şöyle anlattı:

“1989 yılında Şenes Erzik beni aradı. O dönem Bursaspor’da teknik direktörüm… Henüz 36 yaşındayım… Bana ‘Milli Takım’da çalışır mısın?’ denildi. Acayip heyecanlandım tabi… 36 yaşındayım, Milli Takım teklif edilmiş… Sonra federasyon binasında buluştuk. ‘Düşünür müsün Milli Takım?’ diye sordular. ‘Ne demek ya… Milli Takım bu… Seve seve’ cevabını verdim. İyi dediler ‘Hemen gel…’ Cuma günüydü ertesi gün de Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş maçını oynadıktan sonra gelmek istediğimi söyledim. Maçı oynadık. Beşiktaş’ı yendik. Yeniden federasyon binasına gittik. Bi baktım kalabalık bir basın mensubu var. Dağılıyorlar. Daha sonra bana Sepp Piontek’i açıkladıklarını, beni de yardımcısı olarak düşündüklerini söylediler. Fatih Terim’i de Ümit Milli Takım’a almayı düşünüyorlardı. Kabul etmedim. Nedenini sorduklarında da ‘Ben yabancıya karşıyım. Bir sürü söylemlerim var bu konuda… Şimdi bir yabancının altında çalışmam doğru olmaz. Kendi prensiplerime aykırı olur’ dedim. Bana hep pişman olup olmadığımı soruyorlar. Neden pişman olayım? Bak Fatih Terim’in önün açmışız farkında olmadan. Ülkeye bir ‘İmparator’ kazandırdım.”