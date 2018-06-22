Ve Doncic’in oynayacağı NBA takımı belli oldu! (Tam draft listesi)

NBA’in 2018 draftı New York’taki Brooklyn Nets’in sahası Barclays Center’da düzenlendi. Avrupa basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan Sloven Luka Doncic, 2018 NBA Draft’ında 3. sıradan seçildi.

Atlanta Hawks tarafından seçilen Doncic, Hawks ve Mavericks arasında yapılan anlaşmayla Dallas’ın yolunu tutarken, Mavericks ise 5. sıradan seçtiği Trae Young’ı Atlanta’ya takasladı.

Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi’nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.

Böylece Luka Doncic, Mavericks’te deneyimli koç Rick Carlisle ile çalışma fırsatı bulmuş oldu.

DRAFT LİSTESİ

Arizona Üniversitesinin pota altı oyuncusu Deandre Ayton, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2018 draftında Phoenix Suns tarafından ilk sırada seçildi. Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Phoenix Suns, tercihini Arizona Üniversitesinin 19 yaşındaki oyuncusu Deandre Ayton’dan yana kullandı. Bahamalar’dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Sacramento Kings, Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD’li pota altı oyuncusu Marvin Bagley’yi seçti.

2018 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle: