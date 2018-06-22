Son dakika Süper Kupa’nın oynanacağı tarih belli oldu

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden Süper Kupa maçının Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 5 Ağustos Pazar günü saat 20:45’te oynanacağını açıkladı.

İşte TFF’den yapılan o açıklama:

“Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Konya’da oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa’nın tarihini ve başlama saatini belirledi.

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediye ve Gençlik Spor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki müsabaka saat 20.45’te başlayacak.