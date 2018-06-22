Sergio Ramos Mohamed Salah’ı rahat bırakmıyor

SKOR DIŞ HABER İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Real Madrid’in savunma oyuncusu Sergio Ramos, Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinin henüz başında Mohamed Salah’ın sakatlandığı pozisyonda rakibini yere düşüren isimdi. Omuzundan sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalarak dev finali kaçıran Salah, ülkesinin Uruguay ile oynadığı Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçta da forma giyememişti.

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Salah’ın sakatlığı sonrasında tüm dünya Sergio Ramos’a öfke kusarken yıldız futbolcu yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Yıldız ismin Instagram’da yaptığı beğeniler arasında Salah’ın 3-1 yenildikleri Rusya maçından sonra çekilen ve üzüntülü bir fotoğrafın yer alması gündeme oturdu. Liverpool taraftarları, Sergio Ramos’un yaptığı bu beğeni sonrası, İspanyol yıldıza sert tepki gösterdi.

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İspanyol AS gazetesine Salah’ı sakatladığı pozisyon hakkında konuşan Sergio Ramos, “İlk olarak Salah benim kolumu tuttu. Ben de ters tarafa doğru düştüm. Salah diğer omuzundan sakatlandı. Ancak herkes benim judo hareketi yaptığımı söylüyor” dedi.