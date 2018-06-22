Şenol Güneş’ten Yasin Öztekin transferi için onay

Dört sezondur formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Yasin Öztekin için teknik direktör Şenol Güneş olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre; Trabzonspor çalıştırdığı dönemde Yasin'i takip eden ve Bordo-Mavili takıma transfer olmasını sağlayan başarılı çalıştırıcının deneyimli oyuncuyu çok iyi tanıdığını ve takıma katkı sağlayacağını yönetime belirttiği kaydedildi.

Yeni sezonda Ryan Babel'i forvet oynatma düşüncesi olan Güneş, sol kanatta açılacak boşluğu böylece Yasin'i ile kapatmayı düşünüyor.

Başkan Fikret Orman ile bu konuda bir görüşme yapan Güneş şunları söyledi: “Yasin benim eski öğrencim, Trabzonspor'a ben aldırmıştım. Şu anda bizim için iyi bir seçenek. Bonservisi olmaması da bizim için bir şans. Son dönemde G.Saray'da çok fazla süre alamaması sorun değil. Burada yeniden eski performansına kavuşur.”

Orman'ın da hocanın bu görüşünden sonra maliyet açısından da problem yaşanmayacağı için transferi bitirme kararı aldı.

Siyah-Beyazlı yetkililerin, daha öne bir görüşme gerçekleştirdikleri Yasin Öztekin'e birkaç gün içinde imza attırmayı planladıkları öğrenildi.

BERNARD İÇİN PAZARLIK

Siyah-Beyazlı takımın 10 numara için düşündüğü adaylardan biri olan Bernard için girişimler yeniden alevlendi.

Shaktar Donetsk ile sözleşme yenilemeyen Brezilyalı oyuncu ile Siyah-Beyazlı yönetimin kıran kırana pazarlık içinde olduğu öğrenildi.

Bernard'ın 3 milyon Euro imza parası, yıllık da 4 milyon Euro gibi bir rakam istediği öğrenildi.

Ancak buna karşın Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuya 2 milyon Euro imza parası, 4 sezonluk anlaşma için de yıllık 2.5 milyon Euro önerdi.

Rakam konusunda şu anda anlaşma sağlanamazken, birçok kulübün radarında olan Bernard'ı kaçırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın 3 milyon Euro maaş 1.5 milyon Euro'luk da imza parasıyla transferi noktalandırmak istediği ifade edildi.