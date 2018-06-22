Obradovic’e tükürük, kabusu oldu!

Ümit TÜRK – İSTANBUL / Abdi İpekçi Arena’da 30 Mayıs 2016’da Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan basket maçının bitiminde, tribünlerden Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic’in suratına gelen tükürük günlerce konuşulmuştu.

Polisin, video görüntüleri üzerinden tespit ettiği ve üzerinde “O. Beltek” yazılı taraftar forması bulunan Oğuz Beltek, tüküren kişi olarak yargılandığı davadan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti.

Oğuz Beltek beraat etti ancak kardeşi Okan Beltek, maçta olmamasına rağmen taraftar gruplarının hedefi haline geldi. Okan Beltek’in 30 ayrı kişi hakkında açtığı dava dilekçesine göre olay şöyle gelişti.

SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLDİ… POLİS EVİNDE NÖBET TUTTU…

Obradovic’e tüküren kişi olarak sosyal medya üzerinden hedef haline getirilen Beltek’in facebook hesabı, cep telefonu numarası ve ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Yüzlerce kişi, sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret ettikleri Beltek’in bir ara da evini basmaya çalıştı. Ailesine ve kendisine karşı saldırı girişimleri yaşanınca, genç adam polis tarafından koruma altına alındı. Polis, genç adamın evinin önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Genç adam, kasiyer olarak çalıştığı mağazada da sorunlar yaşamaya başladı. Tepkilerden çekinen mağaza sorumlusu, güvenlik nedeniyle Beltek’in depoda çalışmasına karar verdi. Ancak, genç adam sağlık sorunu yaşaması nedeniyle buradaki işinden ayrılmak zorunda kaldı.

TÜKÜREN KİŞİ OLARAK AĞABEYİ YARGILANDI

Bu arada polisin yaptığı araştırmada, o gün maçtaki O. Beltek yazılı formayı giyen kişinin Okan Beltek’in abisi Oğuz Beltek olduğu tespit edildi. Hakkında dava açılan Oğuz Beltek ise, o gün maçta olduğunu ancak tükürmediğini ve küfür de etmediğini savundu. Yargılama sonunda da mahkeme, Oğuz Beltek’in delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

30 KİŞİYE DAVA AÇTI

Okan Beltek, kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunan, tespit ettiği 30 kişi hakkında üçer bin liralık manevi tazminat davası açtı.