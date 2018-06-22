Nagelsmann Leipzig’i çalıştıracak

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın 2019-2020 sezonundan itibaren Leipzig'i çalıştıracağı bildirildi. Leipzig’ten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımı 2019-2020 sezonu itibarıyla Nagelsmann'ın çalıştıracağı belirtilerek, 30 yaşındaki teknik adamın 2023'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Hoffenheim Kulübünden yapılan açıklamada da teknik direktör Nagelsmann'ın 2018-2019 sezonu sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi. Helal olsun sana Nuri Şahin! Tatilinde Etiyopya`da su kuyusu açtı... İlgili Haberi Oku Açıklamada, Nagelsmann ile Hoffenheim Kulübü arasındaki sözleşmenin 30 Haziran 2021’e kadar sürdüğü, ancak genç teknik direktörün sözleşmede yer alan ayrılma maddesini kullanarak önceden sözleşmeden çıkacağı ifade edildi. 9 yıldan beri Hoffenheim'da görev yapan Nagelsmann, 2016'ın şubat ayında Hoffenheim'in teknik direktörü olmadan önce genç takımları çalıştırmıştı.

Bundesliga'nın en genç teknik direktörü olarak tarihe geçen Nagelsmann, Hoffenheim ile gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Arsenal kaleci Bernd Leno`yu renklerine bağladı Premier League'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Arsenal, kaleye önemli bir takviye yaptı. Londra ekibi, Bayer Leverkusen'in file bekçisi Bernd Leno'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı. İlgili Haberi Oku