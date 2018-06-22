SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tercanlılar uyumadı, şehidini bekledi
Fenerbahçe’nin istediği Yerry Mina için Beşiktaş’tan hamle
Beşiktaş

Fenerbahçe’nin istediği Yerry Mina için Beşiktaş’tan hamle

Beşiktaş, menajer Ahmet Bulut’u devreye sokarak genç savunma oyuncus Yerry Mina'yı renklerine katmaya çalışıyor. Talisca’da olduğu gibi 2 yıllık kiralama gündemde

22 Haziran 2018 08:39

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Bas Dost ile başlayan transfer rekabeti bu kez de Barcelona'nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina için yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Ali Koç faktörünü devreye sokarak büyük mesafe aldığı bu transferde siyah-beyazlılar ise menajer Ahmet Bulut kozunu oynadı. Bulut, Adriano'nun da Barcelona'dan Beşiktaş'a gelmesinde büyük rol oynamıştı.

Başarılı menajer, Talisca, Cenk ve Aboubakar örneklerini vererek siyah-beyazlıların özellikle genç oyunculara piyasa kazandırdığını belirterek Katalan ekibini ikna etmeye çalışıyor.

1.95 metre boyundaki Kolombiyalı stoper, geçen yılın devre arasında 12 milyon Euro bedelle Palmeiras'tan transfer edilmişti. Barça'da 5'i lig toplam 6 maçta oynayan Mina, gelecek vaat eden bir oyuncu.

22 Haziran 2018 Fenerbahçe`de Damien Comolli`nin aklı yabancı kalecide! 3 aday var... Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, yabancı file bekçisi konusunda ısrarcı. Üç aday öne çıktı: Barcelona'lı Cillessen, Arsenal'ın başarılı ismi Ospina ve PSG'den Trapp İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:39 | 22 Haziran 2018
barcelona beşiktaş Fenerbahçe transfer Yerry Mina
GÜNÜN MAÇLARI
Brezilya
Bugün - 15:00
-
Kosta Rika
Nijerya
Bugün - 18:00
-
İzlanda
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Brezilya
Dünya Kupası 2018 Grup E 22.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Kosta Rika