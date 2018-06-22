Fenerbahçe’nin istediği Yerry Mina için Beşiktaş’tan hamle

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Bas Dost ile başlayan transfer rekabeti bu kez de Barcelona'nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina için yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Ali Koç faktörünü devreye sokarak büyük mesafe aldığı bu transferde siyah-beyazlılar ise menajer Ahmet Bulut kozunu oynadı. Bulut, Adriano'nun da Barcelona'dan Beşiktaş'a gelmesinde büyük rol oynamıştı.

Başarılı menajer, Talisca, Cenk ve Aboubakar örneklerini vererek siyah-beyazlıların özellikle genç oyunculara piyasa kazandırdığını belirterek Katalan ekibini ikna etmeye çalışıyor.

1.95 metre boyundaki Kolombiyalı stoper, geçen yılın devre arasında 12 milyon Euro bedelle Palmeiras'tan transfer edilmişti. Barça'da 5'i lig toplam 6 maçta oynayan Mina, gelecek vaat eden bir oyuncu.

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