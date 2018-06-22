Fenerbahçe’de Damien Comolli’nin aklı yabancı kalecide! 3 aday var…

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe’de yabancı kaleciye dönüş önceki sezon Fabiano ile başlamış, geçen yıl Carlos Kameni pek çok maçta hatta derbilerde bile kaleyi korumuştu.

Volkan Demirel daha sonra form tutup eldivenleri devralsa da yeni yönetim, 1 numarayı kalıcı olarak bir yabancı isme vermeye kararlı.

Rota belli. 36 yaşındaki Volkan ile 1 yıl daha yola devam edilecek. Tecrübeli kaptan, takıma ağabeylik yapıp yeni kaleciye Türkiye'ye alışmasında yardım edecek. Yeni yabancı ise kademeli olarak kaleyi devralacak.

FAVORI ADAY CILLESSEN

Sportif Direktör Damien Comolli, bu çerçevede transfer bağlantılarını kullanarak önemli isimlerle görüşüyor. Geniş bir liste hazırlayan Comolli, arayışa hız verdi. Listede, Arsenal'ın Kolombiyalı eldiveni David Ospina ile PSG'nin yedek kalecisi Kevin Trapp başı çekiyordu.

Bununla birlikte Comolli, Barcelona'da çok az şans bulan Jasper Cillessen'i de gündemine aldı. Bu üç futbolcu arasında Cillessen, Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkileri açısından ağırlık verilen isim durumunda.

Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerde Cillessen'in satın alma opsiyonuyla kiralanması gündeme getirilecek. 2016'da Ajax'tan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Hollandalı file bekçisiyle Liverpool ve Napoli de ilgileniyor. Barça'da sadece 21 maçta şans bulabilen 29 yaşındaki oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak bakıyor.

Leverkusen'den Bernd Leno ile anlaşan Arsenal'ın ise Ospina'yı satmaya sıcak baktığı belirtiliyor. PSG'li Trapp konusunda ise Kanarya beklemede.

Fenerbahçe`nin Brezilyalısı Josef de Souza`dan geleceğine dair flaş paylaşım Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transfer dedikodularını yalandı ve takımda kalmak istediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

TRANSFER ÜSSÜ LONDRA

Fenerbahçe yönetimi, Londra'ya transfer üssü kurdu. Başkan Ali Koç ve yönetici Ozan Korman Tarman, burada bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin ana hedefleri Chelsea'li orta saha Van Ginkel, Tottenham'dan Georges Kevin N'Kodou ve Everton'dan Yannick Bolasie. Oyuncuların menajerleriyle görüşmeler yapılıyor. Özellikle N'Kodou konusunda büyük bir ısrar var.