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Fenerbahçe’de Damien Comolli’nin aklı yabancı kalecide! 3 aday var…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Damien Comolli’nin aklı yabancı kalecide! 3 aday var…

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, yabancı file bekçisi konusunda ısrarcı. Üç aday öne çıktı: Barcelona'lı Cillessen, Arsenal'ın başarılı ismi Ospina ve PSG'den Trapp

22 Haziran 2018 08:05

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe’de  yabancı kaleciye  dönüş önceki sezon Fabiano ile başlamış, geçen yıl Carlos Kameni pek çok maçta hatta derbilerde bile kaleyi korumuştu.

Volkan Demirel daha sonra form tutup eldivenleri devralsa da yeni yönetim, 1 numarayı kalıcı olarak bir yabancı isme vermeye kararlı.

Rota belli. 36 yaşındaki Volkan ile 1 yıl daha yola devam edilecek. Tecrübeli kaptan, takıma ağabeylik yapıp yeni kaleciye Türkiye'ye alışmasında yardım edecek. Yeni yabancı ise kademeli olarak kaleyi devralacak.

Kevin Trapp (solda), David Ospina (ortada), Jasper Cillessen (sağda)

FAVORI ADAY CILLESSEN

Sportif Direktör Damien Comolli, bu çerçevede transfer bağlantılarını kullanarak önemli isimlerle görüşüyor. Geniş bir liste hazırlayan Comolli, arayışa hız verdi. Listede, Arsenal'ın Kolombiyalı eldiveni David Ospina ile PSG'nin yedek kalecisi Kevin Trapp başı çekiyordu.

Bununla birlikte Comolli, Barcelona'da çok az şans bulan Jasper Cillessen'i de gündemine aldı. Bu üç futbolcu arasında Cillessen, Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkileri açısından ağırlık verilen isim durumunda.

Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerde Cillessen'in satın  alma opsiyonuyla kiralanması gündeme getirilecek. 2016'da Ajax'tan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Hollandalı file bekçisiyle Liverpool ve Napoli de ilgileniyor. Barça'da sadece 21 maçta şans bulabilen 29 yaşındaki oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak bakıyor.

Leverkusen'den Bernd Leno ile anlaşan Arsenal'ın ise Ospina'yı satmaya sıcak baktığı belirtiliyor. PSG'li Trapp konusunda ise Kanarya beklemede.

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TRANSFER ÜSSÜ LONDRA

Fenerbahçe yönetimi, Londra'ya transfer üssü kurdu. Başkan Ali Koç ve yönetici Ozan Korman Tarman, burada bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin ana hedefleri Chelsea'li orta saha Van Ginkel, Tottenham'dan Georges Kevin N'Kodou ve Everton'dan Yannick Bolasie. Oyuncuların menajerleriyle görüşmeler yapılıyor. Özellikle N'Kodou konusunda büyük bir ısrar var.

Son güncelleme 08:24 | 22 Haziran 2018
Damien Comolli David Ospina Fenerbahçe Jasper Cillessen Kevin Trapp
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