Cristiano Ronaldo’dan Messi’ye yaptığı iddia edilen ‘keçi’ sevinci için açıklama!

SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Cristiano Ronaldo, İspanya maçında attığı golden sonra yaptığı sevince açıklık getirdi.

Gruptaki ilk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz’in hat-trick yapan kaptanı Ronaldo, “Quaresma ile aramızda bir şaka. İspanya maçı öncesinde saunadaydık. Traş olmaya başladım. O sırada diğerlerine keçi sakalı bırakacağımı söyledim. Ve o akşam İspanya’ya gol atarsam turnuva sonuna kadar da kesmeyeceğim dedim. Sakal bana şans getirdi.” ifadelerini kullandı.

Amerika’da yayınlanan bir dergi, kapağına Messi’nin canlı bir keçi ile çekilmiş fotoğrafını koyunca Ronaldo’nun bu hareketi Arjantinli futbolcuya gönderme yapmak amacıyla yaptığı iddia edilmişti.

Buradaki keçi göndermesi, keçi, yani “GOAT” kelimesinin baş harfleriyle “Greatest of all times”, yani “Tüm zamanların en büyüğü” akronimi kullanılmıştı.

Ronaldo’nun da keçi sakalıyla nazire yaptığı ileri sürülmüştü.

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