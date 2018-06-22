Bafetimbi Gomis’in menajerinden transfer iddialarına son nokta

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Bafetimbi Gomis, Çin'e gidiyor mu? Galatasaraylıları bir süredir düşündüren soru buydu. Beşiktaşlı Dusko Tosic'i renklerine katan Guangzhou'nun Gomis için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro önereceği öne sürülmüştü.

İddialar çok ciddiydi. Ancak iyi haber gecikmedi. Şampiyonluğun mimarlarından olan Garry Rodrigues'in önceki gün takımda kalacağının açıklamasının ardından bu kez de Gomis'in menajerlerinden Pierre Frelot, Çin'i veto ettiklerine delil olacak ifadeler kullandı, taraftarları sevinç kapladı.

Fransız medyasına konuşan Frelot, yıldız futbolcunun Galatasaray'da devam edeceğine işaret etti. Ünlü menajer ve işadamı, “Gomis, İstanbul'da çok mutlu. Şampiyonluğun keyfini çıkarıyor. Gelecek sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapıyor” dedi.

Bununla birlikte ufak pürüzlerin olduğunu da gizlemeyen Pierre Frelot, “Kulüp ile bazı görüşmelerimiz var ama aşılmayacak sorunlar değil” ifadelerini kullandı.

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