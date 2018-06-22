Arjantin Milli Takımı için canlı yayında 1 dakikalık saygı duruşu

SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Hırvatistan’a 3-0 yenilmesinin yankıları devam ediyor.

Kadrodaki oyuncular ve teknik heyet, Arjantin basını tarafından yerden yere vurulurken en çok eleştiriyi Lionel Messi alıyor.

Takımda gruplaşmalara neden olduğu iddia edilen 30 yaşındaki futbolcunun isteksiz görüntüsü de eleştirilerin artmasına neden oluyor.

Ancak Arjantin’de yapılan eleştirilerin en ilginci TyC Sports kanalında yaşandı.

Dünya Kupası maçlarının değerlendirmesinin yapıldığı programda, Hırvatistan’a kaybeden milli takım için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İşte o anlar;

Hırvatistan kazandı, Arjantin karıştı! Suratlarına tükürdüler... Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 3-0 yenilen Arjantin'de büyük hüzün vardı. Bazı taraftarlar soyunma odasına giden futbolculara ve teknik heyete tükürerek tepkilerini gösterdiler. İlgili Haberi Oku