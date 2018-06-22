Arjantin Milli Takım için şok sözler! ‘Messi’yi görünce depresyona giriyorum’

SKOR DIŞ HABERLER / Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan ve ikinci maçında Hırvatistan’a 3-0 yenilen Güney Amerika ekibi, oynadığı futbolla da herkesi hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Arjantin medyası da teknik heyet ve oyuncuları eleştiri yağmuruna tutarken Arjantinli teknik direktör ve ülkenin en önemli medya kuruluşlarından TyC’nin yorumcusu Ricardo Caruso Lomdardi’den önemli bir iddia geldi.

Arjantinli futbolcuların Jorge Sampaoli’yi takımda istemediğini belirten Lombardi, “Futbolcular Sampaoli’yi saf dışı bırakıp Burruchaga’yı takımın başına getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

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Lionel Messi’yi de eleştiren Lombardi, “Milli marş okunurken Messi’nin kafasını hiç yukarda görmedim. Onu televizyonda görünce depresyona giriyorum. Sahanın ortasında öylece durunca Sampaoli’nin ona kızdığını gördüm. Oyuncular Hırvatistan’a karşı değil Sampaoli’ye karşı oynadılar” şeklinde konuştu.

Futbolcuların hiçbir şeyi önemsemediğini söyleyen Lombardi, “Bu oyuncu grubu hiçbir şeyi umursamıyor. Zaten birçok teknik direktörü görevden aldırdılar. Şimdi mazeret arıyorlar. Burada suç Sampaoli’nin değil, oyuncular çok sıradan. Messi’yi daha önce hiç görmediğim şekilde gördüm. Yürümedi, oynamadı” dedi.

JORGE BURRUCHAGA KİMDİR?

Arjantin futbolunun efsaneleri arasında gösterilen Jorge Burruchaga, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda finalde Almanya’yı 3-2 yendikleri maçtaki son golü atan isim. Diego Maradona’nın da olduğu kadroyu şampiyonluğa taşıyan golü kaydeden 55 yaşındaki Burruchaga, futbolculuk kariyerinde hem ofansif orta saha hem de santrafor olarak oynamıştır.