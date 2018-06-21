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Yılmaz Vural ile Eskişehirspor anlaşamadı!
Futbol

Yılmaz Vural ile Eskişehirspor anlaşamadı!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaşamadı.

21 Haziran 2018 12:17

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Maddi açıdan yaşanan sıkıntılar Anadolu Efsanesi’nin elini kolunu bağlasa da, konulan hedefler için girişimler sürdürülüyor. İlk olarak teknik direktörü belirlemek isteyen Es-Es, Ümit Özat ile tesislerde bir görüşme yapmıştı.

Görüşmenin olumlu sonuçlanmaması üzerine, son günlerde Yılmaz Vural ismi ön plana alındı. 5 maç Eskişehirspor’un başına gelen tecrübeli teknik adam, takımın Spor Toto 1. Lig’den düşmesine müsaade etmemişti.

Sosyal medya sitelerinde görüşmelerin devam ettiği iddia edilirken, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Yılmaz Vural ile anlaşamadıklarını belirtti.

Girişimlerin devam ettiğini aktaran Başkan Ünal, konulan şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini tekrar ifade etti.

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Son güncelleme 12:20 | 21 Haziran 2018
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