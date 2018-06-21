TRT 1 yayın akışında bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları…

Dünya Kupası’nda ikinci grup maçları devam ederken heyecan da yükseliyor. 2018 Dünya Kupası maçlarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları tarafından TRT 1’in bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. Bugün Dünya Kupası C ve D grubunun 2. maçlarıyla devam edecek. Peki, TRT 1’de bugün hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI VAR?

Günün ilk maçında C grubunda saat 15: 00’de Danimarka Avustralya karşı karşıya gelecek maç TRT1 ve TRT4K kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından saat 18:00’de Fransa Peru maçı başlayacak. Günü son maçı ise saat 21:00’de D grubunda Arjantin Hırvatistan arasında oynanacak.