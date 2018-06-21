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TRT 1 yayın akışında bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları…
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TRT 1 yayın akışında bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları…

21 Haziran tarihli yayın akışı merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle bulunda 2018 Dünya Kupası nefesleri keserken, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var merak ediliyor. 21 Haziran'da 3 maçla devam edecek olan 2018 Dünya Kupası'nda TRT 1’in yayın akışında hangi maçlar var? İşte cevabı...

21 Haziran 2018 13:59

Dünya Kupası’nda ikinci grup maçları devam ederken heyecan da yükseliyor. 2018 Dünya Kupası maçlarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları tarafından TRT 1’in bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. Bugün Dünya Kupası C ve D grubunun 2. maçlarıyla devam edecek. Peki, TRT 1’de bugün hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI VAR?

Günün ilk maçında C grubunda saat 15: 00’de Danimarka Avustralya karşı karşıya gelecek maç TRT1 ve TRT4K kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından saat 18:00’de Fransa Peru maçı başlayacak. Günü son maçı ise saat 21:00’de D grubunda Arjantin Hırvatistan arasında oynanacak.

Son güncelleme 13:59 | 21 Haziran 2018
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GÜNÜN MAÇLARI
Arjantin
Bugün - 21:00
-
Hırvatistan
Danimarka
Bugün - 15:00
1
-
0
Avustralya
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
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Danimarka
Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya