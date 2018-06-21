TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 HD nasıl izlenir?
2018 Dünya Kupası'nın başlamasıyla Google üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de TRT 1 4K frekans ayarı oldu. 14 Temmuz'a kadar devam edecek Dünya Kupası maçları TRT 1'in yanı sıra TRT 4K yayını ile devam ediyor. Peki HD görüntü kalitesi sağlayan TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır?
Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası heyecanını HD olarak yaşamak isteyen futbol tutkunları TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır merak ediyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek TRT 1 4K için özel bir kanal açıldı. Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekiyor. Peki TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır?
TRT1 4K FREKANS AYARI
TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.
Sembol Oranı: 15000
Frekans: 12123 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
Türksat 4A Batı
42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Türksat 3A Doğu
42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6
Eutelsat 7A
7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4
Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4
TRT 4K PLATFORM KANALLARI
Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV 23 426 22 22 S 04