TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 HD nasıl izlenir?

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası heyecanını HD olarak yaşamak isteyen futbol tutkunları TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır merak ediyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek TRT 1 4K için özel bir kanal açıldı. Kişilerin 4K yayınları izleyebilmesi adına bu teknolojiyi destekleyen uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekiyor. Peki TRT 1 4K frekans ayarları nasıl yapılır?

TRT1 4K FREKANS AYARI

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV 23 426 22 22 S 04