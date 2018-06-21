Trabzonspor’dan dev adım

Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde olan yeni tüzük tasarısında son aşamaya gelindi. Yeni tüzükle ilgili taslak, Yönetim Kurulu, Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, Müze ve Arşiv Kurulu ile camianın paydaşlarının iş birliğiyle tamamlanarak genel kurul üyelerinin görüş ve önerilerine sunuldu.

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Yeni tüzük tasarısında birçok önemli değişiklik yapılırken, ekonomik ve mali yönden yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek isteyen bordo-mavili kulübün kurmayları şuursuzca yapılan harcamaların önüne geçmek için yeni tüzük taslağının 6. maddesi olan mali hükümler tasarısına önemli maddeler koydu.

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Madde 84’de yer alan parasal hükümler kısmında, şu ifadeler kullanıldı:

“Mali işleri, Yönetim Kurulu tarafından 1 Haziran-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanacak ve Genel Kurul tarafından kabul edilecek bütçe ile yönetilir.Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışında harcama yalnızca Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde oluşabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak için ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak Genel Kurulu bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir.Yönetim Kurulu, taşınmaz yatırımları hariç olmak üzere, cari yıl bütçesinin yüzde 10'una kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir.Bu hususlara aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.”