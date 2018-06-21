Trabzonspor ‘şike’ süreciyle ilgili CAS’a başvurdu

Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan bordo-mavili kulübün dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS´a müracaat etti.

2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci kapsamında son olarak FIFA Disiplin Komitesi Başkanının bordo-mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesin ardından yönetim yeni bir girişimde bulunarak FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için CAS´a başvurdu.

AĞAOĞLU: “CAS’A BAŞVURDUK, DURUŞMA GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ”

Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı´na (DHA) açıklamada bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu hafta içerisinde devam eden şike süreciyle ilgili harç yatırdıklarını belirterek, “FIFA Disiplin Komitesi başkanı dosyamızı kabul etmemişti. FIFA Disiplin Komitesi Başkanının yetkisi olmadan bu dosyayı reddettiği için biz de CAS´a müracaat ettik. 40 bin Euro civarında da bir harç yatırdık. Şimdi CAS´tan duruşma günü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜLBÜLOĞLU: “SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

UEFA ve FIFA ile İlişkiler, hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise süreci sonuna kadar devam ettireceklerini kaydederek, “Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde CAS´a gerekli başvurumuzu yaptık. Dün itibariyle de harcımızı yatırdık. Biz bu süreci sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

Trabzonspor`dan dev adım Trabzonspor Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde genel kurul üyelerinin onayına sunacağı yeni tüzük taslağına koydurduğu madde ile göreve gelecek olan yeni yönetim kurulları istedikleri gibi bütçe dışı harcama yapamayacak. İlgili Haberi Oku