Senegal’i Dünya Kupası’nda yenen tek ülke Türkiye
Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılan Senegal, Rusya 2018'e galibiyetle başladı.
İlk olarak 2002 Dünya Kupası’nda boy gösteren Senegal, çeyrek finale yükselerek dikkat çekmişti.
Kupanın açılış maçında Fransa’yı deviren Senegal, Daha sonra 10 kişi kaldığı maçta Danimarka’yla 1-1, Uruguay’la ise 3-3 berabere kalıp gruptan çıkmıştı.
Son 16 turunda İsveç’i 2-1’le geçen Afrika temsilcisi çeyrek finalde Türkiye’ye uzatmada 1-0 mağlup olup elenmişti.
2018 Dünya Kupası ilk maçında Polonya’yı 2-1 mağplup eden Senegal böylece Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 6. maçını oynamış oldu.
Senegal bu 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alırken tek mağlubiyetini Türkiye’ye karşı aldı.
19 Haziran 2018 Senegal sokaklara döküldü! Senegalliler, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının Polonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti sokaklarda coşkuyla kutladı. İlgili Haberi Oku