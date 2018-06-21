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Senegal’i Dünya Kupası’nda yenen tek ülke Türkiye
2018 Dünya Kupası Grup H

Senegal’i Dünya Kupası’nda yenen tek ülke Türkiye

Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılan Senegal, Rusya 2018'e galibiyetle başladı.

21 Haziran 2018 10:22

İlk olarak 2002 Dünya Kupası’nda boy gösteren Senegal, çeyrek finale yükselerek dikkat çekmişti.

Kupanın açılış maçında Fransa’yı deviren Senegal, Daha sonra 10 kişi kaldığı maçta Danimarka’yla 1-1, Uruguay’la ise 3-3 berabere kalıp gruptan çıkmıştı.

Son 16 turunda İsveç’i 2-1’le geçen Afrika temsilcisi çeyrek finalde Türkiye’ye uzatmada 1-0 mağlup olup elenmişti.

2018 Dünya Kupası ilk maçında Polonya’yı 2-1 mağplup eden Senegal böylece Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 6. maçını oynamış oldu.

Senegal bu 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alırken tek mağlubiyetini Türkiye’ye karşı aldı.

19 Haziran 2018 Senegal sokaklara döküldü! Senegalliler, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının Polonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti sokaklarda coşkuyla kutladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:22 | 21 Haziran 2018
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