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Saffet Susic Süper Lig’e geri döndü
Akhisar Bld.Spor

Saffet Susic Süper Lig’e geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktörlük için Bosna Hersekli Safet Susic ile prensipte anlaştı.

21 Haziran 2018 00:54

Spor Toto Süper Lig’de 6’ncı sezonunu geride bırakan ve Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, yollarını ayırdığı Okan Buruk’un ardından teknik direktör Saffet Susic ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen başkan Hüseyin Eryüksel, “Teknik direktör Saffet Susic ile bu akşamki son görüşmemizde her konuda anlaştık. Kendisi ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladık. Hayırlısı olsun” dedi.

Kariyerinde Bosna Hersek Milli Takımı’nı da çalıştıran 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye’de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak Alanyaspor’da görev yaptı.

Öte yandan yeşil-siyahlılar Okan Buruk ile çıktığı 2 sezonda 54 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 yenilgi almıştı.

Son güncelleme 00:54 | 21 Haziran 2018
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