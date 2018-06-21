Rus güzele imza yağdı! Türk taraftarlar…

Rus güzel, elinde gezdirdiği renkli kalemler ile Moskova’nın en popüler caddesi olan Eski Arbat’da gezerek karşılaştığı her ülke vatandaşından elbisesinin bir yerine ülkesinin bayrağını çizerek imzalamasını istedi. Şampiyonada olmamasına rağmen Rus güzel Türk futbolseverlerden de özellikle ülke bayrağını çizerek imzalarını atmaları isteğinde bulundu. Bembeyaz elbiseler ile yola çıkan Rus güzelin elbisesinde imzalar çoğaldıkça güzel görüntüler ortaya çıktı.