Rus güzele imza yağdı! Türk taraftarlar…
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar oynandıkça renkli görüntüler de artmaya başladı. Başkent Moskova'da bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Rus güzel, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara üstündeki elbiseyi imzalatması ilginç görüntülere sahne oldu.
21 Haziran 2018 00:47
Rus güzel, elinde gezdirdiği renkli kalemler ile Moskova’nın en popüler caddesi olan Eski Arbat’da gezerek karşılaştığı her ülke vatandaşından elbisesinin bir yerine ülkesinin bayrağını çizerek imzalamasını istedi. Şampiyonada olmamasına rağmen Rus güzel Türk futbolseverlerden de özellikle ülke bayrağını çizerek imzalarını atmaları isteğinde bulundu. Bembeyaz elbiseler ile yola çıkan Rus güzelin elbisesinde imzalar çoğaldıkça güzel görüntüler ortaya çıktı.
Son güncelleme 00:47 | 21 Haziran 2018
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
OGP
1 Portekiz
2 1 4
2 İspanya
2 1 4
3 İran
2 1 3
4 Fas
2 0 0
OGP
1 Fransa
1 1 3
2 Danimarka
1 1 3
3 Avustralya
1 0 0
4 Peru
1 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Güney Kore
1 0 0
4 Almanya
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Japonya
1 1 3
2 Senegal
1 1 3
3 Polonya
1 0 0
4 Kolombiya
1 0 0
İDDAA
Portekiz
Dünya Kupası 2018 Grup B 20.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Fas