Putin FIFA eski Başkanı Blatter ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FİFA eski başkanı Sepp Blatter ile Kremlin’de özel bir görüşme gerçekleştirdi.
21 Haziran 2018 13:12
Kremlin'in basın sözcüsü Dmitri Petkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FİFA'nın eski Başkanı Sepp Blatter'in Kremlin'de bir araya geldiğini bildirdi. Dmitri Petkov görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.
2 Aralık 2010 tarihinde 2018 Dünya Kupası'nın hangi ülkede düzenleneceğine dair toplantı yapılmış ve toplantı sonrası Rusya'da karar kılınmıştı. FİFA eski başkanı Sepp Blatter, organizasyonun düzenleneceği ülkelerin karar verilmesi sürecinde ülkelerden rüşvet almakla suçlanıyor.
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Son güncelleme 15:14 | 21 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
OGP
1 İspanya
2 1 4
2 Portekiz
2 1 4
3 İran
2 1 3
4 Fas
2 0 0
OGP
1 Danimarka
2 2 6
2 Fransa
1 1 3
3 Peru
1 0 0
4 Avustralya
2 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Almanya
1 0 0
4 Güney Kore
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Japonya
1 1 3
2 Senegal
1 1 3
3 Polonya
1 0 0
4 Kolombiya
1 0 0
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Dünya Kupası 2018 Grup C 21.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Avustralya