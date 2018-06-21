Millilerden kötü prova

İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alacak Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya’da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı. Karlovy Vary kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-19 önde kapatan Türkiye, soyunma odasına 41-30 geride gitti. Üçüncü çeyreği 58-43 geride tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 76-60 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında Çin’e 71-54 kaybetmişti.
Türkiye, Çekya’daki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın Romanya ile mücadele edecek.
Son güncelleme 00:58 | 21 Haziran 2018
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
2 2 6
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
2 0 0
OGP
1 Portekiz
2 1 4
2 İspanya
2 1 4
3 İran
2 1 3
4 Fas
2 0 0
OGP
1 Fransa
1 1 3
2 Danimarka
1 1 3
3 Avustralya
1 0 0
4 Peru
1 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Güney Kore
1 0 0
4 Almanya
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Japonya
1 1 3
2 Senegal
1 1 3
3 Polonya
1 0 0
4 Kolombiya
1 0 0
İDDAA
Portekiz
Dünya Kupası 2018 Grup B 20.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Fas