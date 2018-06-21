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Millilerden kötü prova
Basketbol

Millilerden kötü prova

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Çekya'ya 76-60 mağlup oldu. 

21 Haziran 2018 00:58

İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda yer alacak Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya’da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı. Karlovy Vary kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-19 önde kapatan Türkiye, soyunma odasına 41-30 geride gitti. Üçüncü çeyreği 58-43 geride tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan 76-60 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında Çin’e 71-54 kaybetmişti.

Türkiye, Çekya’daki üçüncü ve son hazırlık maçında yarın Romanya ile mücadele edecek.

Son güncelleme 00:58 | 21 Haziran 2018
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