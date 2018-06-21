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Lionel Messi’ye annesi destek verdi
2018 Dünya Kupası Grup D

Lionel Messi’ye annesi destek verdi

Arjantin'in tartışılan 10 numarası Lionel Messi'ye annesi destek verdi. Yıldız ismin annesi Celia Cuccittini "Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim" ifadelerini kullandı.

21 Haziran 2018 17:55

Rusya’nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin’de takımın yıldız ismi Messi, kaçırdığı penaltı sonrasında büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Arjantinli yıldızın annesi Celia Cuccittini oğlu Lionel Messi’ye sahip çıktı.

Arjantin’in El Trece televizyonunda açıklamalarda bulunan anne Cuccittini, “Messi’nin hayali dünya kupasını kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor. Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim” diye konuştu.

Messi’nin bildiği işi yapması gerektiğini ifade eden Cuccittini, “Ona, Javier Grandoli ile oynuyormuş gibi sahada yer alması gerektğini belirttim” diye konuştu. 21 Haziran 2018 Dünya Kupası C ve D Grubu değerlendirmesi Dünya Kupası'nda bugün oynanacak C ve D Grubu maçlarının analizi 'Skor' ekibi editörlerinden Tarık Eryiğit ve Tonguç Orözü tarafından yapıldı... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:50 | 21 Haziran 2018
2018 Dünya Kupası arjantin Lionel Messi
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