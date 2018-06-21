Lena Erdil rüzgar sörfünde dünya ikincisi

Milli sporcu Lena Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nda kadınlar slalom dalında önemli bir başarıya imza atarak ikinciliği elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın 3. ayağı Portekiz’de yapıldı. Müsabakayı üçüncü sırada tamamlayan Lena, sezonu ikinci tamamlayarak dünya ikincisi unvanını aldı.

Dünya şampiyonluğunu Fransız sporcu Delphine Cousin Questel elde ederken, bir diğer Fransız sporcu Marion Mortefon 3. oldu.

Erdil “Çok iyi bir sezon oldu. Bittiğine inanamıyorum. Şampiyon olan Delphine'i tebrik ediyorum. 2019'da çok daha güçlü gelip dünya şampiyonu olmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

DÜNYANIN EN HIZLILARINDAN BİRİ

2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu'nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.

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