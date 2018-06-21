İranlı gazetecinin sorusu Diego Costa’yı çılgına çevirdi

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Diego Costa, İran maçından sonra düzenlenen basın toplantısında İranlı bir gazetecinin sorusuna sinirlendi.

İspanya, Diego Costa’nın attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılıken saha içinde zaman zaman gerilimin yükseldiği anlar yaşandı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında İranlı bir gazeteci, Diego Costa’yı rakip futbolculara karşı önyargılı ve kaba davranmakla eleştirirken “Rakip futbolcuları neden kışkırttınız?” sorusunu yöneltti.

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29 yaşındaki futbolcu ise, “Hangi maçı izlediğini bilmiyorum ama ilk yarıda sadece bizi tahrik etmek için oynadılar. İzlediğin farklı bir maç olmalı. Çünkü bu senin ülken ve gelip gerçekten saçma bir soru soruyorsun” diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan İran maçında dizine çarpıp kaleye giden gol hakkında konuşan Costa, “Şansım yerindeydi. Ama mutluyum çünkü çok kapalı bir oyundu ve kazanmak çok önemliydi” dedi.

Son maçlar öncesinde B Grubu’nda yer alan İspanya, Portekiz ile birlikte 4 puana ulaşırken İran 3 puanda kaldı.