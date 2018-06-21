İngiltere’de sakatlık şoku!

SKOR DIŞ HABER Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda G Grubu’nda mücadele eden İngiltere’de orta saha oyuncusu Dele Alli antrenmanda sakatlandı. Panama ve Belçika maçları öncesi Dele Alli’nin sakatlığı ile sarsılan İngiltere’de teknik direktör Gareth Southgate, alternatif arayışlarına başladı. Dele Alli’nin grupta kalan iki maçta oynamasının şüpheli olduğu öğrenildi.

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Gruptaki ilk maçında Tunus’u uzatma dakikalarında gelen golle deviren İngiltere, oynadığı futbolla eleştiri almıştı. Özellikle orta saha oyuncularının hücuma yeterli desteği vermediği belirtilen İngiltere’de, bu sorunu çözebilecek en önemli isimin de sakatlanması sıkıntı yarattı. Jordan Henderson ile birlikte orta sahanın ortasında görev yapan ve sık sık hücuma çıkan Dele Alli’nin yerine kimin oynayacağı ise merak konusu… Oyunun iki yönünü oynayabilen orta oyuncusu sıkıntısı yaşayan İngiltere’de Dele Alli’nin yerine Ruben Loftus-Cheek’in görev alabileceği belirtildi.

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İngiltere Milli Takımı’nda, Dele Alli’den önce teknik direktör Gareth Southgate de omzundan sakatlanmış, sakatlığın nasıl olduğu ile ilgili ise net bilgi verilmemişti.