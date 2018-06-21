İngiltere şampiyon olursa Rachel Riley ekran önünde soyunacak

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda G Grubu ilk maçında Tunus’u son dakika golüyle mağlup eden İngiltere, kupaya iyi bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası’nı 1966 yılında sadece bir kez müzesine götürebilen İngiltere, oyunuyla taraftarları heyecanlandırmasa da maçtan kopmaması ile dikkat çekti. İngiliz sunucu Rachel Riley de İngiltere Milli Takımı’na olan güvenini, ilginç bir söz ile sevenlerine duyurdu. İngiltere’de yayınlanan Countdown yarışmasını sunan Rachel Riley, ülkesinin Dünya Kupası’nı kazanması durumunda ekrana çıplak çıkacağı sözünü verdi.

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Verdiği sözü Twitter’dan takipçilerine duyuran Rachel Riley, İngiltere dünya şampiyonu olursa ekran önünde soyunacağını söyledi. 32 yaşındaki Rachel Riley’nin paylaşımından sonra Twitter’da takipçi sayısından patlama yaşanırken, başarılı sunucunun takipçileri İngiltere’nin başarısı için #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) etiketini paylaşmaya başladı.