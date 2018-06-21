Herve Renard’dan hakeme Pepe tepkisi: ‘Adil bir şekilde yorumlayın’

SKOR DIŞ HABERLER / Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Portekiz ile oynadıkları karşılaşmanın ardından maçın hakemine ve Pepe’ye tepki gösterdi.

Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan Fas, Cristiano Ronaldo’nun golüyle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Maç sonrasında hakem kararlarını eleştiren Renard, “Hakemi konuşmak işim değil ama pozisyonları teker teker izlemenizi tavsiye ediyorum. Pepe’nin korner sırasında ne yaptığına iyi bakın ve ondan sonra sonuca karar verin. Adil bir şekilde yorumlayın” ifadelerini kullandı.

Bugünkü Portekiz-Fas maçında Pepe ve Benatia arasında yaşananlar @efsanespors pic.twitter.com/vmawPciMRh — #efsanevideo (@efsanesporvideo) 20 Haziran 2018

Kötü bir futbol sergilemediklerini söyleyen 49 yaşındaki Fransız teknik adam, “Performansımız açısından hayal kırıklığına uğramadım. Aksine gururluyum. Çalıştık ve elimizden geleni yaptık. Eminim bütün Fas bizimle gurur duyuyordur” şeklinde konuştu.

Fas, Galatasaraylı Belhanda, Hakim Ziyech ve Fenerbahçeli Nabil Dirar ile pozisyonlara girse de gol atmayı başaramadı.

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